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У Дніпрі немає води та опалення: адреси та причини

Сьогодні 19:15
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У Дніпрі 30 січня станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції міста працюють і забезпечують подачу води містянам.

Новости Днепра про У Дніпрі немає води та опалення: адреси та причини

Про це повідомляє міськрада Дніпра.

Аварійні бригади водоканалу опрацювували 22 заявки містян щодо ліквідації  засмічень на мережах водовідведення та на 10 пошкодженнях мереж водопостачання.

Аварійні роботи тривають на ж/м Тополя – 2, 16, поки ще без води жителі декількох будинків за наступними адресами:

  • ж/м Тополя -2, буд.14,16,19, 
  • вул. Тополина, 1;
  • вул. Запорізьке шосе, 39,40. 

Комунальники намагаються якнайшвидше відновити подачу води.

Тепло

Всі об’єкти «Коменергосервісу» та «Жилсервісу Дніпро» працюють у звичному режимі. Опаленням забезпечені всі будинки. 

У «Теплоенерго» всі районні  та квартальні котельні у роботі. Вони забезпечують стабільну подачу тепла.

Знеструмлено декілька будинкових котелень та ТРП за наступними адресами: 

  • вул. Запорізьке шосе, Толстого;
  • проспект Д. Яворницького, пр. Гагаріна, Телевізійна, М. Кюрі, Г. Крут, М. Магамаєва;
  • Лоцманська, вул. Паторжинського;
  • вул. С. Єфремова, Арх. О. Петрова,
  • вул. Гоголя, вул.Севастопольська;
  • вул. Гоголя, узвіз Крутогірний, вул. Вернадського;
  • ж/м Сокіл і бульвар Слави;
  • площа Успенська, вул. Харківська, Д. Дольника, Я. Самарського, Ш. Алейхема;
  • вул. І. Акінфієва, Шевченко;
  • вул. Є. Коновальця, пл. Соборна, В. Винниченка;
  • проспект Героїв;
  • ж/м Тополя;
  • вул. Сірко;

Робота будинкових котелень та ТРП  відновиться після включення електроенергії на об’єкти.

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Новости Днепра про У Дніпрі немає води та опалення: адреси та причиниУкраїнська

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