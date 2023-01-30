У Дніпрі немає води та опалення: адреси та причини

Про це повідомляє міськрада Дніпра.
Аварійні бригади водоканалу опрацювували 22 заявки містян щодо ліквідації засмічень на мережах водовідведення та на 10 пошкодженнях мереж водопостачання.
Аварійні роботи тривають на ж/м Тополя – 2, 16, поки ще без води жителі декількох будинків за наступними адресами:
Комунальники намагаються якнайшвидше відновити подачу води.
Тепло
Всі об’єкти «Коменергосервісу» та «Жилсервісу Дніпро» працюють у звичному режимі. Опаленням забезпечені всі будинки.
У «Теплоенерго» всі районні та квартальні котельні у роботі. Вони забезпечують стабільну подачу тепла.
Знеструмлено декілька будинкових котелень та ТРП за наступними адресами:
Робота будинкових котелень та ТРП відновиться після включення електроенергії на об’єкти.
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