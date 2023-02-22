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У Дніпрі не перейменували вулицю Маршала Малиновського

Сьогодні 14:59
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У Дніпрі відклали перейменування вулиці Маршала Малиновського.

Новости Днепра про У Дніпрі не перейменували вулицю Маршала Малиновського

22 лютого на сесії міськради ухвалили рішення про перейменування 26 вулиць. 

Відтепер вул. 8 Березня має назву вул. Роблена; вул. Василя Жуковського – вул. Левка Лук’яненка; вул. Шишкіна — вул. Незамаївська; вул. Громова – вул. Дмитра Скоробогатова.

Раніше на сайті міськради публікували список вулиць-кандидаток на перейменування з новими назвами. Серед них була вулиця Маршала Малиновського, яка мала стати Набережною Нової Армії. Втім, в остаточному рішенні її немає. 

Скоріше за все, це питання відправили на доопрацювання. Зазначимо, що перейменуванням вулиць займаються краєзнавці та історики. 

Новости Днепра про У Дніпрі не перейменували вулицю Маршала Малиновського

 

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Новости Днепра про У Дніпрі не перейменували вулицю Маршала МалиновськогоУкраїнська

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