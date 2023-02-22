У Дніпрі не перейменували вулицю Маршала Малиновського

22 лютого на сесії міськради ухвалили рішення про перейменування 26 вулиць.
Відтепер вул. 8 Березня має назву вул. Роблена; вул. Василя Жуковського – вул. Левка Лук’яненка; вул. Шишкіна — вул. Незамаївська; вул. Громова – вул. Дмитра Скоробогатова.
Раніше на сайті міськради публікували список вулиць-кандидаток на перейменування з новими назвами. Серед них була вулиця Маршала Малиновського, яка мала стати Набережною Нової Армії. Втім, в остаточному рішенні її немає.
Скоріше за все, це питання відправили на доопрацювання. Зазначимо, що перейменуванням вулиць займаються краєзнавці та історики.
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