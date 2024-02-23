У Дніпрі навпроти ТРЦ Neo Plaza автівка потрапила під трамвай (ФОТО)

У п’ятницю 23 лютого, на проспекті Науки (колишній Гагаріна) не розминулися легковий автомобіль та трамвай №5. Це сталося навпроти ТРЦ Neo Plaza, повідомляють очевидці.
Схоже автівка збиралася повернути на стоянку ТРЦ, але водій не помітив трамвай, який прямував до кінцевої зупинки. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Рух 1 та 5 трамвая на деякий час було паралізовано.
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