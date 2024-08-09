У Дніпрі наступного тижня відключатимуть воду в трьох районах міста: кого стосується

З 12 по 16 серпня воду відключатимуть боржникам приватного сектору Центрального та Чечелівського районів за наступними адресами:
Вони заборгували 324 787,62 грн. Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Також з 12 по 16 серпня воду відключать боржникам багатоквартирних будинків Амур-Нижньодніпровського району міста за адресами:
Вони заборгували 466 066,97 грн.
У КП “Дніпроводоканал” нагадують, що задля уникнення відключень, потрібно . погасити заборгованість. Якщо немає можливлсті погасити всю суму, то можна укласти договір реструктуризації боргу на зручний термін. Потрібно звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП». Знайти їх можна за посиланням.
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