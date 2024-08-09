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  • У Дніпрі наступного тижня відключатимуть воду в трьох районах міста: кого стосується

У Дніпрі наступного тижня відключатимуть воду в трьох районах міста: кого стосується

Сьогодні 14:15
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У Дніпрі на наступному тижні боржників будуть відключати від водопостачання.

Новости Днепра про У Дніпрі наступного тижня відключатимуть воду в трьох районах міста: кого стосується

З 12 по 16 серпня воду відключатимуть боржникам приватного сектору Центрального та Чечелівського районів за наступними адресами:

  • Центральний район:
    вул. Кошута;
    вул. Юрія Савченка;
    вул. Пластівська;
    вул. Перлинна.
  • Чечелівський р-н:
    вул. Високогірна;
    вул. Василівська;
    вул. Всенародна;
    проїзд Кривий;
    вул. Потічна;
    пров. Будника;
    вул. Дзеркальна;
    порв. Конюхова;
    вул. Новошкільна.

Вони заборгували 324 787,62 грн. Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Також з 12 по 16 серпня воду відключать боржникам багатоквартирних будинків Амур-Нижньодніпровського району міста за адресами:

  • вул. Котляревського, буд. 11;
  • вул. Калинова, буд. 64.

Вони заборгували 466 066,97 грн.

У КП “Дніпроводоканал” нагадують, що задля уникнення відключень, потрібно . погасити заборгованість. Якщо немає можливлсті погасити всю суму, то можна укласти договір реструктуризації боргу на зручний термін. Потрібно звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП». Знайти їх можна за посиланням.

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Новости Днепра про У Дніпрі наступного тижня відключатимуть воду в трьох районах міста: кого стосуєтьсяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі наступного тижня відключатимуть воду в трьох районах міста: кого стосуєтьсяРусский

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