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  • У Дніпрі нарешті знесуть незаконний «цар-будинок», будівництво якого почалося ще 9 років тому

У Дніпрі нарешті знесуть незаконний «цар-будинок», будівництво якого почалося ще 9 років тому

Сьогодні 16:43
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Ще 9 років тому у Дніпрі почалося незаконне будівництво багатоповерхівки по вулиці Лабораторній, 89. Черговий по місту Артем Павлов перевірив виконання доручення мера Бориса Філатова щодо боротьби з самовільною забудовою.

Новости Днепра про У Дніпрі нарешті знесуть незаконний «цар-будинок», будівництво якого почалося ще 9 років тому

Відомо, що до “цар-будинку” посеред приватного сектору причетні сумнозвісні брати Каснери. Усі ці 9 років тривали судові процеси, під час яких будівництво і було визнано незаконним. 

Про долю забудови повідомив сайт “Наше місто”

“З початку будівництво було визнано незаконним. Забудовника забов’язали перебудувати цю будівлю відповідно до будівельних норм та правил. Але рішення суду не було виконано і це було зафіксовано виконавчою службою. Після цього Дніпровська міська рада разом з Архітектурно-будівельною інспекцією міської ради подали позов вже про знесення цієї будівлі. Нещодавно адміністративний окружний суд виніс рішення – задовольнив позовні вимоги», – розповів директор департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради Артем Павлов.

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Новости Днепра про У Дніпрі нарешті знесуть незаконний «цар-будинок», будівництво якого почалося ще 9 років томуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі нарешті знесуть незаконний «цар-будинок», будівництво якого почалося ще 9 років томуРусский

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