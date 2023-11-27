У Дніпрі намагаються продати барельєф Петровського: скільки просять - Днепр Инфо
У Дніпрі намагаються продати барельєф Петровського: скільки просять
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Сегодня 18:42

У Дніпрі продають барельєф Петровського.

Новости Днепра про У Дніпрі намагаються продати барельєф Петровського: скільки просять

Оголошення з’явилося на одному із сайтів, де продають антикваріат. Власник барельєфа готовий продати артефакт за 1900 грн. Зазначається, що ціну знижено, тож ймовірно це повторний продаж. 

Інформації про барельєф не багато. Відомо, що виготовлений він із металу. Це подарунок одному із робітників “Петрівки” – Дніпропетровського металургійного заводу, який працював на підприємстві з 1926 року. 

Про це йдеться на записці, яка продається разом з барельєфом. 

Цей барельєф із зображенням Григорія Івановича Петровського виготовлений на честь 110-річного ювілею заводу. Це дар мені – ветерану від директора народного музею заводу, – йдеться у записці. 

Новости Днепра про У Дніпрі намагаються продати барельєф Петровського: скільки просять

Новости Днепра про У Дніпрі намагаються продати барельєф Петровського: скільки просять

Розміри барельєфа – 30*20 см.

Новости Днепра про У Дніпрі намагаються продати барельєф Петровського: скільки просять

Поки що немає ні однієї ставки. 

Чи можна продавати комуністичну символіку?

Як відомо, з 2015 року діє заборона на публічне використання комуністичної символіки. Тож заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки тоталітарного режиму, зокрема у вигляді сувенірної продукції. Позаяк Петровський це тоталітарний діяч, його зображення та пам’ятники повинні бути знесені та заховані. Проте є винятки, запевняє юрист Сергій Котов. 

Не заборонено використовувати комуністичні та тоталітарні символи в експозиціях музеїв та виставок, у творах мистецтва, державних нагородах, приватних колекціях та об’єктах антикварної торгівлі. 

Тож якщо це предмет для особистої антикварної колекції, тоді ймовірно його можна продавати. 

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Новости Днепра про У Дніпрі намагаються продати барельєф Петровського: скільки просятьУкраїнська

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