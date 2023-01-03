У Дніпрі надзвичайники врятували собаку з покинутого льоху

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що собака впав до покинутого льоху завглибшки 2 метри.
Надзвичайники за допомогою драбини спустилися до чотирилапого та підняли песика на поверхню.
До рятувальної операції залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.
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