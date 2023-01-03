У Дніпрі надзвичайники врятували собаку з покинутого льоху

Сьогодні, 3 січня, о 10:40 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Воздвиженський узвіз собака впав в яму та не може самостійно звідти вибратися.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що собака впав до покинутого льоху завглибшки 2 метри.

Надзвичайники за допомогою драбини спустилися до чотирилапого та підняли песика на поверхню.

До рятувальної операції залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

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