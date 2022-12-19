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  • У Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли тіло: коментар поліції

У Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли тіло: коментар поліції

Сьогодні 14:08
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Сьогодні, 19 грудня, о 6:15 на лінію "102" повідомили, що на зупинці громадського транспорту на проспекті Лесі Українки знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли тіло: коментар поліції

На місце оперативно прибули правоохоронці.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, на тілі не було виявлено тілесних ушкоджень.

Попередня правова кваліфікація – природня смерть.

Усі обставини встановлюються.

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли тіло: коментар поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли тіло: коментар поліціїУкраїнська

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