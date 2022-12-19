У Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли тіло: коментар поліції

На місце оперативно прибули правоохоронці.
Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, на тілі не було виявлено тілесних ушкоджень.
Попередня правова кваліфікація – природня смерть.
Усі обставини встановлюються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку.
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