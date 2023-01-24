У Дніпрі на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Перехожі відразу подзвонили в поліцію.
Правоохоронці оперативно прибули на місце. Там вони виявили тіло чоловіка 1938 року народження.
На тілі немає тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація – природна смерть.
Про це повідомили журналісту Dnepr.info у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції.
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