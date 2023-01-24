Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

У Дніпрі на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Сьогодні 11:27
просмотров

Сьогодні, 24 січня, на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Перехожі відразу подзвонили в поліцію.

Правоохоронці оперативно прибули на місце. Там вони виявили тіло чоловіка 1938 року народження.

На тілі немає тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація – природна смерть.

Про це повідомили журналісту Dnepr.info у поліції. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло чоловіка: коментар поліціїУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    10-річний школяр із Дніпра віддав всі свої кишенькові гроші, щоб купити генератор для бійців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:15
    10-річний школяр із Дніпра віддав всі свої кишенькові гроші, щоб купити генератор для бійців

    У Дніпрі школяр всі свої кишенькові гроші витратив на генератор…

    У Дніпрі на історичному монументі залишили напис, який звеличував РФ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:31
    У Дніпрі на історичному монументі залишили напис, який звеличував РФ

    У Дніпрі вандали спаплюжили монумент на честь заснування історичної місцевості…

    Біле диво: у Кирилівці замерзло Азовське море (Фото)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Біле диво: у Кирилівці замерзло Азовське море (Фото)

    У популярному курортному селищі Кирилівка замерзло Азовське море. З початку…

    Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника ОП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника ОП

    Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника…

    Наверх