У Дніпрі на ж/м “Західний” діти прикрасили ялинки новорічними прикрасами ручної роботи

До заходу на ж/м Західний долучилося понад 30 дітлахів.
Діти на Західному надзвичайно активні, завжди готові брати участь в усіляких конкурсах, заходах, які ми їм пропонуємо. І ми завжди з задоволенням приїзжаємо сюди. Сьогодні ми робимо власноруч ялинкові іграшки, даємо дітям власноруч створити новорічне диво », – зазначала Катерина Ковальова, організаторка культурна-масових заходів.
Дітки прикрашали ялинку, заввишки 8 метрів. Ілюмінація буде вмикатися щовечора, після 16 години.
Незабаром схожу лісову красуню планують встановити в сквері Усачова, на лівому березі.
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