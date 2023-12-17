У Дніпрі на ж/м “Західний” діти прикрасили ялинки новорічними прикрасами ручної роботи

У Дніпрі для дітей пройшла акція "Прикрась парк своїми руками".

До заходу на ж/м Західний долучилося понад 30 дітлахів.

Діти на Західному надзвичайно активні, завжди готові брати участь в усіляких конкурсах, заходах, які ми їм пропонуємо. І ми завжди з задоволенням приїзжаємо сюди. Сьогодні ми робимо власноруч ялинкові іграшки, даємо дітям власноруч створити новорічне диво », – зазначала Катерина Ковальова, організаторка культурна-масових заходів.