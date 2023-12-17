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  • У Дніпрі на ж/м “Західний” діти прикрасили ялинки новорічними прикрасами ручної роботи

У Дніпрі на ж/м “Західний” діти прикрасили ялинки новорічними прикрасами ручної роботи

Сьогодні 16:38
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У Дніпрі для дітей пройшла акція "Прикрась парк своїми руками".

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м

 

До заходу на ж/м Західний долучилося понад 30 дітлахів. 

Діти на Західному надзвичайно активні, завжди готові брати участь в усіляких конкурсах, заходах, які ми їм пропонуємо. І ми завжди з задоволенням приїзжаємо сюди. Сьогодні ми робимо власноруч ялинкові іграшки, даємо дітям власноруч створити новорічне диво », – зазначала Катерина Ковальова, організаторка культурна-масових заходів.

Дітки прикрашали ялинку, заввишки 8 метрів. Ілюмінація буде вмикатися щовечора, після 16 години.

Незабаром схожу лісову красуню планують встановити в сквері Усачова, на лівому березі.

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