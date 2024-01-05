У Дніпрі на ж/м Тополя знайшли труп: коментар поліції

Сьогодні вранці, 5 січня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя місцеві мешканці виявили тіло чоловіка – воно лежало біля під’їзду одного із будинків.
На місце викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що особу загиблого встановили – це чоловік 1970 року народження. Попередня правова кваліфікація – самогубство.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
У Києві перехопили посилку з рідкісними артефактами відправлену з Дніпра,…
На вихідних у Дніпрі різко погіршиться погода.
У Кам'янському районі аферистка ошукала вдову військового.
Комунальники вже працюють над усуненням аварій!