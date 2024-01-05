У Дніпрі на ж/м Тополя знайшли труп: коментар поліції

Труп знайшли біля під'їзду одного із будинків.

Сьогодні вранці, 5 січня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя місцеві мешканці виявили тіло чоловіка – воно лежало біля під’їзду одного із будинків.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що особу загиблого встановили – це чоловік 1970 року народження. Попередня правова кваліфікація – самогубство.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху.

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