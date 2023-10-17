У Дніпрі на ж/м Тополя дерево впало на машину (ФОТО)

У понеділок, 16 жовтня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя дерево впало на припарковану автівку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На щастя, ніхто не постраждав, а от транспортний засіб отримав пошкодження.
Шановні водії, у негоду не залишайте свої авто під аварійними деревами!
Зазначимо, сьогодні у Дніпрі прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Швидкість вітру – до 5 метрів за секунду.
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