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У Дніпрі на ж/м Тополя дерево впало на машину (ФОТО)

Сьогодні 08:30
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Краще не залишайте автівки під аварійними деревами!
Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя дерево впало на машину (ФОТО)

Фото умовне.

У понеділок, 16 жовтня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя дерево впало на припарковану автівку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На щастя, ніхто не постраждав, а от транспортний засіб отримав пошкодження. 

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя дерево впало на машину (ФОТО)

Шановні водії, у негоду не залишайте свої авто під аварійними деревами!

Зазначимо, сьогодні у Дніпрі прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Швидкість вітру – до 5 метрів за секунду.

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