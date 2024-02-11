У Дніпрі на ж/м Тополя біля дороги вишикувалися десятки людей: у чому справа

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Місцеві жителі вийшли на акцію на підтримку військовополонених.
Цими вихідними по всій Україні проходять акції-нагадування про військовополонених Маріупольського гарнізону.
Від початку року Україні вдалося успішно провести 3 великі обміни військовополоненими, які принесли щасливі звісточки в сотні українських родин. На превеликий жаль, понад 1500 родин захисників «Азовсталі», зокрема родини азовців, які були основою сил оборони Маріуполя, чекають на своїх героїв і досі, — йдеться у повідомленні Асоціації родин захисників “Азовсталі”.
Акції на підтримку проходили сьогодні також у Києві та Вінниці.
Організатори закликають не забувати про мужніх Героїв та сім’ї військовополонених.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині серйозно травмувався 15-річний хлопець.
На території Нікопольського району Дніпропетровської області вибухотехніки поліції знешкодили чотири дрони.
У Дніпрі вандали серйозно пошкодили могилу Героя, який загинув в…
СК Дніпро-1 переграв туркменський клуб "Аркадаг" на зборах у Туреччині.