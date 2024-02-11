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  • У Дніпрі на ж/м Тополя біля дороги вишикувалися десятки людей: у чому справа

У Дніпрі на ж/м Тополя біля дороги вишикувалися десятки людей: у чому справа

Сьогодні 14:44
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У Дніпрі на ж/м Тополя десятки людей вийшли з прапорами України та банерами.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Місцеві жителі вийшли на акцію на підтримку військовополонених.

Цими вихідними по всій Україні проходять акції-нагадування про військовополонених Маріупольського гарнізону. 

Від початку року Україні вдалося успішно провести 3 великі обміни військовополоненими, які принесли щасливі звісточки в сотні українських родин. На превеликий жаль, понад 1500 родин захисників «Азовсталі», зокрема родини азовців, які були основою сил оборони Маріуполя, чекають на своїх героїв і досі, — йдеться у повідомленні Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Акції на підтримку проходили сьогодні також у Києві та Вінниці.

Організатори закликають не забувати про мужніх Героїв та сім’ї військовополонених.

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