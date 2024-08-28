У Дніпрі на ж/м Тополя-1 горіла квартира, всередині якої знаходилась літня жінка

В одній з квартир на ж/м Тополя-1 виникла пожежа.

В одній з квартир дев’ятиповерхового будинків на житловому масиві Тополя-1 в Шевченківському районі у Дніпрі виникло займання.

Повідомлення про це надійшло на спецлінію “101” 21 серпня о 22:25, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце, надзвичайники встановили, що в помешканні на другому поверсі загорілося домашнє майно на площі 30 квадратних метрів.

Мешканка квартири, 1939 року народження, через сильне задимлення не мала змоги врятуватися самостійно, тому вийшла на балкон. На щастя, рятувальники оперативно спустили літню жінку вниз за допомогою сходової клітини та надали їй доступ до свіжого повітря. Постраждалу передали медикам для подальшої госпіталізації.

Пожежу ліквідували о 23:19. Про стан жінки нині не повідомляється.

Відео порятунку:

До гасіння займання залучено 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вогонь перекинувся на будівлі: за добу пожежі на Дніпропетровщині знищили 97 га екосистем.

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