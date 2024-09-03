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  • У Дніпрі на ж/м Сонячному може з’явитися ще один торговельний центр: яким він буде

У Дніпрі на ж/м Сонячному може з’явитися ще один торговельний центр: яким він буде

Сьогодні 11:49
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Біля "Вавилону" може з'явитися ще один ТЦ.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячному може з'явитися ще один торговельний центр: яким він буде

Новий торговельний центр можуть звести поряд з “Вавилоном” на ж/м Сонячний. Принаймні таку інформацію надав дніпровський архітектор на своїй Facebook-сторінці. 

Назвуть новий ТЦ Hermes Plaza. Про терміни будівництва наразі нічого не відомо, але архітектор показав проєкт торговельного центру, який розробив на замовлення забудовника. 

Звернувся замовник зі складною ділянкою С-подібної форми біля Вавилону із завданням розмістити торговий центр. Форма ділянки та її розташування продиктували форму будівлі та її архітектуру, – розповідає архітектор.

Об’єкт має розташовуватися між Вавилоном та Слобожанським проспектом. Зважаючи на це, будівля має відповідати вимогам, які висунула місцева влада. Навколо ТЦ буде зелена зона, лавочки та освітлення. Всередині паркувальний майданчик і бомбосховище. 

По суті, новий ТЦ стане супутником Вавилону. 

Тут розмістяться відносно невеликі магазини 30-50 м2, кав’ярні та ресторан. Яскравою деталлю комплексу стане інсталяція у вигляді руїн храму Гермеса, заросла зеленню – така собі зона для відпочинку та фотографування. Передбачається висадка дерев навколо центру, щоб у спекотні літні дні можна було сісти на лавочку в тіні відпочити та випити кави, – розповів архітектор.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячному може з'явитися ще один торговельний центр: яким він буде

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячному може з'явитися ще один торговельний центр: яким він буде

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячному може з'явитися ще один торговельний центр: яким він буде

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячному може з'явитися ще один торговельний центр: яким він буде

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячному може з'явитися ще один торговельний центр: яким він буде

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячному може з'явитися ще один торговельний центр: яким він будеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячному може з'явитися ще один торговельний центр: яким він будеРусский

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