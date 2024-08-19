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  • У Дніпрі на ж/м Сокіл виявили отруйного павука-тигра: чим він небезпечний для людей

У Дніпрі на ж/м Сокіл виявили отруйного павука-тигра: чим він небезпечний для людей

Сьогодні 15:01
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На ж/м Сокіл помітили павука-тигра.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сокіл виявили отруйного павука-тигра: чим він небезпечний для людей

На Соколі було помічено Аргіопу Тигрову. Судячи з фото, яке виклали місцеві жителі, павук, який вважається отруйним, сидів на стіні одного із будинків. 

Аргіопа тигрова – яскравий павук з родини колопрядів, зі смугастим жовто-чорно-білим черевцем. Отрута аргіопи тигрової небезпечна для людини, за наявності алергії може навіть закінчитися смертю. 

Цей вид поширений у помірному й субтропічному поясах Палеарктики, зокрема в Україні. Трапляється на всій території, окрім гір. Особливо масове розповсюдження – Волинська, Рівненська, Тернопільська та Київська області.

Варто зауважити, що частіше агріопу можна побачити в сільській місцевості, до великих міст вони добираються рідко, тому поява цього павука посеред житлового масиву подія нетривіальна. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сокіл виявили отруйного павука-тигра: чим він небезпечний для людейУкраїнська

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