У Дніпрі на ж/м Сокіл виявили отруйного павука-тигра: чим він небезпечний для людей

На ж/м Сокіл помітили павука-тигра.

На Соколі було помічено Аргіопу Тигрову. Судячи з фото, яке виклали місцеві жителі, павук, який вважається отруйним, сидів на стіні одного із будинків.

Аргіопа тигрова – яскравий павук з родини колопрядів, зі смугастим жовто-чорно-білим черевцем. Отрута аргіопи тигрової небезпечна для людини, за наявності алергії може навіть закінчитися смертю.

Цей вид поширений у помірному й субтропічному поясах Палеарктики, зокрема в Україні. Трапляється на всій території, окрім гір. Особливо масове розповсюдження – Волинська, Рівненська, Тернопільська та Київська області.

Варто зауважити, що частіше агріопу можна побачити в сільській місцевості, до великих міст вони добираються рідко, тому поява цього павука посеред житлового масиву подія нетривіальна.

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