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У Дніпрі на ж/м Придніпровський з даху гаража рятували собаку

Сьогодні 08:08
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У Дніпрі врятували собаку, який невідомим чином потрапив на дах гаража.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Придніпровський з даху гаража рятували собаку

Вчора, 5 вересня, близько 9 години вечора у Дніпрі місцеві жителі ж/м Придніпровський помітили на даху гаража собаку породи хаскі, який не міг спуститися вниз самостійно та кликав на допомогу. 

Містянка Валерія одразу зробила фото тварини та оприлюднила у Facebook-спільноті із закликом по допомогу.

Жінка зазначає, що найімовірніше те, що пес домашній, адже має нашийник. Яким чином собака потрапив на дах будівлі досі незрозуміло.  Спустити його самостійно не вдалося.  

У гаражах за поліклінікою бігає хаскі з нашийником прямо на даху гаража… Як вона туди потрапила невідомо… Зняти її самостійно не можемо…Що робити не знаю. Бігає, скиглить, не може спуститися, – написала містянка. 

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Придніпровський з даху гаража рятували собаку   

Як саме тривала рятувальна операція не повідомляється, однак через дві години після публікації допису жінка додала коментар, в якому написала, що песика вдалося спустити вниз та передати хазяїну. Тепер його життю та здоров’ю нічого не загрожує. 

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