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У Дніпрі на ж/м Придніпровськ звузять тротуари на одній з головних вулиць та перенесуть зупинку транспорту

Сьогодні 08:46
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На ж/м Придніпровськ планують звузити тротуари по вулиці 20-річчя Перемоги.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Придніпровськ звузять тротуари на одній з головних вулиць та перенесуть зупинку транспорту

Тротуари по вулиці 20-річчя Перемоги звузять у районі будинку № 1 у напрямку вул. Роторної. Там ремонтуватимуть мережі водовідведення. Роботи триватимуть з 2 по 9 вересня.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

“Надати дозвіл Товариству з Обмеженою Відповідальністю «ХОТ-ГАЗ» на тимчасове звуження тротуарів по вул. 20-річчя Перемоги, у районі будинку № 1 у напрямку вул. Роторної, для виконання робіт з ремонту мереж водовідведення з 02.09.2024 по 09.09.2024”, – йдеться в документі.

На період виконання робіт будуть також скориговані схеми автобусних маршрутів № 2, 5, 6, 10, 18, 35, 70, 134, 177, а також схему тролейбусного маршруту № 6. Тимчасова зупинка громадського транспорту буде визначена в районі будинку № 3.

Зазначимо, що мер міста ще не підписав документ і він не набув чинності.

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