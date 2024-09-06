У Дніпрі на ж/м Калинівський через ремонт каналізації перекриють рух кільцевою дорогою: схема об’їзду

У Дніпрі через ремонт каналізації на масиві Калинівський перекриють кільцеву дорогу.

На житловому масиві Калинівський у Дніпрі розпочинається масштабна модернізація зливової каналізації.

З 7 вересня розпочнуть роботи на кільцевій розв’язці та по вул. Старочумацькій углиб масиву, повідомили у міськраді.

Колектор, побудований ще за радянських часів, аварійний. Система має численні порушення та дефекти, зокрема просідання, тріщини та руйнування трубопроводів.

«Через усе це очищення цього колектора давало лише короткостроковий результат. Навіть відремонтувавши аварійну ділянку, потрібного ефекту все одно не було. Окрім того, старий колектор недостатнього діаметру, щоб було швидке водовідведення. Раніше у дворах житлових будинків на ж/м Калинівський відремонтували зливові мережі. Однак залишається проблема щодо каналізаційного колектору на основній магістралі, тобто по вул. Старочумацькій, вул. Янтарній. Тож вирішено відремонтувати і його, аби цілком розв?язати проблему із водовідведенням у цьому місці, — розповів заступник начальника комунального підприємства «УРЕА» Михайло Ступак.

Ремонтуватимуть у вихідні дні — тож із 7 по 9 вересня кільцевий рух на ж/м Калинівський буде перекрито.

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