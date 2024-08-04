У Дніпрі на заїзді на Новий міст зіткнулися Toyota та Mercedes

Сьогодні, 4 липня, на заїзді на Новий міст у Дніпрі сталася ДТП.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Ситуаційний центр Дніпра.

Дорогу між собою не поділили Toyota та Mercedes.

Судячи з відео, водій Toyota їхав по Слобожанському проспекту у напрямку Нового мосту. В цей момент з Мануйлівського проспекту повертав Mercedes, ймовірно, автівку занесло і вона зіткнулася з Toyota, – йдеться у дописі.

Внаслідок ДТП рух сильно ускладнений, на місці працюють відповідні служби.

Про загиблих чи постраждалих не повідомляли.

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