У Дніпрі на Запорізькому шосе жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

У Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки та загинула.

Подія сталася близько сьомої ранку на Запорізькому шосе. Поліції про нещасний випадок повідомила мешканка квартири на шостому поверсі. Вона розповіла правоохоронцям, що бачила з вікна, як жінка падала з висоти.

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, виявили біля парковки тіло 62-річної жінки. Медики констатували смерть.

З приводу інциденту ми звернулися до поліції. Там dnepr.info повідомили, що жінка вчинила самогубство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: