У Дніпрі на Запорізькому шосе жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

Подія сталася близько сьомої ранку на Запорізькому шосе. Поліції про нещасний випадок повідомила мешканка квартири на шостому поверсі. Вона розповіла правоохоронцям, що бачила з вікна, як жінка падала з висоти.
Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.
Правоохоронці, які приїхали на виклик, виявили біля парковки тіло 62-річної жінки. Медики констатували смерть.
З приводу інциденту ми звернулися до поліції. Там dnepr.info повідомили, що жінка вчинила самогубство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху.
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