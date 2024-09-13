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  • У Дніпрі на Запорізькому шосе жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

У Дніпрі на Запорізькому шосе жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

Сьогодні 12:26
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У Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки та загинула.

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

Подія сталася близько сьомої ранку на Запорізькому шосе. Поліції про нещасний випадок повідомила мешканка квартири на шостому поверсі. Вона розповіла правоохоронцям, що бачила з вікна, як жінка падала з висоти.

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, виявили біля парковки тіло 62-річної жінки. Медики констатували смерть.

З приводу інциденту ми звернулися до поліції. Там dnepr.info повідомили, що жінка вчинила самогубство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліціїРусский

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