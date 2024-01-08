У Дніпрі на Запорізькому шосе 53-річний чоловік випав з 16-го поверху: хворів на ВІЛ

На Запорізькому шосе з вікна, попередньо, 16-го поверху випав 53-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що містянин при житті зловживав спиртним і хворів на ВІЛ.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство.
Усі обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя 74-річна жінка випала з вікна 6-го поверху: коментар поліції.
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