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  • У Дніпрі на Запорізькому шосе 53-річний чоловік випав з 16-го поверху: хворів на ВІЛ

У Дніпрі на Запорізькому шосе 53-річний чоловік випав з 16-го поверху: хворів на ВІЛ

Сьогодні 14:35
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Жахливий випадок стався у п'ятницю, 5 січня.

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе 53-річний чоловік випав з 16-го поверху: хворів на ВІЛ

На Запорізькому шосе з вікна, попередньо, 16-го поверху випав 53-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що містянин при житті зловживав спиртним і хворів на ВІЛ.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство.

Усі обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе 53-річний чоловік випав з 16-го поверху: хворів на ВІЛ

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя 74-річна жінка випала з вікна 6-го поверху: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе 53-річний чоловік випав з 16-го поверху: хворів на ВІЛУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе 53-річний чоловік випав з 16-го поверху: хворів на ВІЛРусский

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