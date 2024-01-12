У Дніпрі на Яворницького вантажівка “поцілувала” Toyota (ФОТО)

Сьогодні, 12 січня, на проспекті Дмитра Яворницького в районі будинку №42 сталася аварія – там зіткнулися вантажівка та Toyota.
Про це повідомляє dnepr.info.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. У легковика у результаті зіткнення відпав задній бампер.
Зазначимо, рух на проспекті не ускладнено.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього жахливого злочину.
Кам'янська міська рада продовжує дивувати закупівлями на "висвітлення діяльності".
У Дніпропетровській області судитимуть чоловіка, якому інкримінують сексуальне насилля над…
На щастя, водійка не постраждала.