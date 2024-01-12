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У Дніпрі на Яворницького вантажівка “поцілувала” Toyota (ФОТО)

Сьогодні 14:10
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького вантажівка

Сьогодні, 12 січня, на проспекті Дмитра Яворницького в районі будинку №42 сталася аварія – там зіткнулися вантажівка та Toyota.

Про це повідомляє dnepr.info.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. У легковика у результаті зіткнення відпав задній бампер.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького вантажівка

Зазначимо, рух на проспекті не ускладнено. 

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО).

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