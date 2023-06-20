У Дніпрі на Яворницького помітили піратку з папугою (ФОТО)

Гуляючи містом, дуже часто можна зустріти людей у незвичайному вбранні.

Так, журналісти dnepr.info зустріли на проспекті Яворницького піратку. Та не саму, а з зеленим папугою.

Дівчина просто прогулювалася проспектом, а на її руці сидів її вірний пернатий друг.

Зазначимо, волосся у дівчини пофарбоване під колір папужки – теж зелене.

Чи це був якийсь перформанс, чи дніпрянка просто вирішила підняти настрій іншим – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра з’явився мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну (ФОТО, ВІДЕО).

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