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У Дніпрі на Яворницького помітили піратку з папугою (ФОТО)

Сьогодні 12:59
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Гуляючи містом, дуже часто можна зустріти людей у незвичайному вбранні.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького помітили піратку з папугою (ФОТО)

Так, журналісти dnepr.info зустріли на проспекті Яворницького піратку. Та не саму, а з зеленим папугою.

Дівчина просто прогулювалася проспектом, а на її руці сидів її вірний пернатий друг.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького помітили піратку з папугою (ФОТО)

Зазначимо, волосся у дівчини пофарбоване під колір папужки – теж зелене. 

Чи це був якийсь перформанс, чи дніпрянка просто вирішила підняти настрій іншим – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра з’явився мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну (ФОТО, ВІДЕО). 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького помітили піратку з папугою (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького помітили піратку з папугою (ФОТО)Русский

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