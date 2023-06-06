Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Яворницького померла жінка: коментар поліції

Сьогодні 17:43
просмотров

Сьогодні, 6 червня, у Дніпрі посеред вулиці померла людина.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького померла жінка: коментар поліції

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, сталося це на перехресті просп. Яворницького та вул. Барикадної.

Жінці стало погано. На місце події викликали медиків та правоохоронців. Пенсіонерку намагалися врятувати, але, на жаль, вона померла. 

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, особу померлої встановили – це жінка 1942 року народження. Попередня кваліфікація – ч. 1 ст. 115 з позначкою природня смерть.  

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького померла жінка: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького померла жінка: коментар поліціїРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як заощадити на електриці мешканцям Дніпра: розумні розетки, техніка «А+» та нічний тариф
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:17
    Як заощадити на електриці мешканцям Дніпра: розумні розетки, техніка «А+» та нічний тариф

    З цього місяця плата за електроенергію для мешканців Дніпра зросла…

    У Дніпропетровській області поштою намагалися переслати наркотиків на півмільйона гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:41
    У Дніпропетровській області поштою намагалися переслати наркотиків на півмільйона гривень

    Посилку з наркотиками намагалися переслати поштою.

    У Дніпрі пенсіонер забив дерев’яною палицею знайомого до смерті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:05
    У Дніпрі пенсіонер забив дерев’яною палицею знайомого до смерті

    У неділю, 4 червня, в одній із квартир на вулиці…

    У Дніпрі повістку принесли паралізованому хлопцеві, який помер 5 років тому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:47
    У Дніпрі повістку принесли паралізованому хлопцеві, який помер 5 років тому

    У Дніпрі повістку принесли хлопцеві, який має інвалідність та помер…

    Наверх