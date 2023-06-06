У Дніпрі на Яворницького померла жінка: коментар поліції

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, сталося це на перехресті просп. Яворницького та вул. Барикадної.
Жінці стало погано. На місце події викликали медиків та правоохоронців. Пенсіонерку намагалися врятувати, але, на жаль, вона померла.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Як повідомили журналісту dnepr.info, особу померлої встановили – це жінка 1942 року народження. Попередня кваліфікація – ч. 1 ст. 115 з позначкою природня смерть.
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