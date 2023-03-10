Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Нам підтвердили цю інформацію. Наразі на місці події працюють правоохоронці.
Попередня правова кваліфікація – природня смерть.
Усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Байкальській знайшли обгоріле тіло: коментар поліції.
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