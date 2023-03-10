У Дніпрі на Янтарній на території школи знайшли труп: коментар поліції - Днепр Инфо
У Дніпрі на Янтарній на території школи знайшли труп: коментар поліції
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Сегодня 11:27

Сьогодні, 10 березня, на території школи №63, що на вулиці Янтарній, знайшли труп.

Новости Днепра про У Дніпрі на Янтарній на території школи знайшли труп: коментар поліції

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Нам підтвердили цю інформацію. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Попередня правова кваліфікація – природня смерть.

Усі обставини з’ясовуються.

Новости Днепра про У Дніпрі на Янтарній на території школи знайшли труп: коментар поліції

Новости Днепра про У Дніпрі на Янтарній на території школи знайшли труп: коментар поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Байкальській знайшли обгоріле тіло: коментар поліції.  

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Новости Днепра про У Дніпрі на Янтарній на території школи знайшли труп: коментар поліціїУкраїнська

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