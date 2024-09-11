У Дніпрі на вихідних проведуть розважальні заходи у парках

У Дніпрі проведуть розважальні заходи.

Розважальні заходи та концерти, які проведуть у Дніпрі на вихідних, анонсували у Департаменті парків та рекреації.

Так, 14 вересня, у Дніпрі о 14:00 пройде святковий захід до Дня міста в Молодіжному парку “Новокодацький”.

Також 14 вересня о 15:00 мешканців запрошують на святковий концерт до Дня міста у Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Літній театр.

У неділю, 15 вересня, для дітей проведуть свято вихідного дня у сквері Західному. Початок о 16:00.

“Не пропустіть шанс весело та корисно провести час! Чекаємо на вас з гарним настроєм!”, – повідомили в Департаменті парків та рекреації.

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