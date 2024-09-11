Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на вихідних проведуть розважальні заходи у парках

Сьогодні 13:14
просмотров

У Дніпрі проведуть розважальні заходи.

Новости Днепра про У Дніпрі на вихідних проведуть розважальні заходи у парках

Розважальні заходи та концерти, які проведуть у Дніпрі на вихідних, анонсували у Департаменті парків та рекреації.

Так, 14 вересня, у Дніпрі о 14:00 пройде святковий захід до Дня міста в Молодіжному парку “Новокодацький”.

Також 14 вересня о 15:00 мешканців запрошують на святковий концерт до Дня міста у Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Літній театр.

У неділю, 15 вересня, для дітей проведуть свято вихідного дня у сквері Західному. Початок о 16:00.

“Не пропустіть шанс весело та корисно провести час! Чекаємо на вас з гарним настроєм!”, – повідомили в Департаменті парків та рекреації.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі на вихідних проведуть розважальні заходи у паркахУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вихідних проведуть розважальні заходи у паркахРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кам’янському внаслідок обстрілу чоловік отримав опіки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:52
    У Кам’янському внаслідок обстрілу чоловік отримав опіки

    У Кам’янському відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки.

    Як виглядала Коса на Перемозі у Дніпрі до будівництва житлового масиву
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:34
    Як виглядала Коса на Перемозі у Дніпрі до будівництва житлового масиву

    Сьогодні Коса на житловому масиві Перемога є одним із найпопулярніших…

    У Кам’янському через ворожу атаку є загиблий та постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:01
    У Кам’янському через ворожу атаку є загиблий та постраждалі

    У місті Кам’янське через обстріл загинула людина.

    У Кам’янському під час тривоги пролунав вибух
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:40
    У Кам’янському під час тривоги пролунав вибух

    У Кам’янському на Дніпропетровщині пролунав вибух.

    Наверх