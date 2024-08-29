У Дніпрі на вулиці знайшли п’яного підлітка з травмою голови

У Дніпрі рятували підлітка, якого знайшли п'яним на вулиці.

16-річного хлопця знайшли на вулиці перехожі.

Як розповів медик Влад Боднюк, до єдиної центральної диспетчерської “103” надійшов критичний виклик: на вулиці хлопчик без свідомості, викликають перехожі. На виклик негайно прибула найближча за локацією бригада Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Приїхавши за викликом, фельдшери побачили на тротуарі 16-річного хлопця в сильному алкогольному спʼянінні, з черепно-мозковою травмою.

Обставини події невідомі. Викликаючі чоловік і жінка також в алкогольному спʼянінні. У постраждалого: гемодинаміка стабільна, рівень свідомості за шкалою ком Глазго – 12 балів, забійна рана потиличної ділянки. Після надання ЕМД (інфузійна та оксиген підтримка) юнак шпиталізований до профільного дитячого мед закладу міста з діагнозом: ЗЧМТ. Алкогольне спʼяніння, – йдеться у повідомленні.

Нині юнак під наглядом лікарів.

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