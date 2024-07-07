У Дніпрі на вулиці Січових Стрільців BMW врізався у Ford

Сьогодні у Дніпрі сталася ДТП на вулиці Січових Стрільців.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Дві іномарки зіткнулися на перетині вулиці Січових Стрільців та проспекту Дмитра Яворницького.

За попередньою інформацією, водій BMW проігнорував червоний сигнал світлофора та врізався в авто Ford.

Внаслідок зіткнення автівка вилетіла на узбіччя.

Ми писали про ДТП на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської.

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