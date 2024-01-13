У Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася потрійна ДТП (ВІДЕО)

Сьогодні у Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася серйозна аварія.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

На набережній зіткнулися одразу три транспортних засоби.

Інцидент трапився на вулиці Січеславська Набережна (за пішохідним мостом у бік вулиці Набережна Перемоги).

Водій легковика не дотримався дистанції на дорозі та зіткнувся з іншою автівкою, яка по інерції зачепила ще одну машину.

За попередніми даними, ніхто серйозно не постраждав. На місці працює поліція.

Читайте також:

Українська

Автор: