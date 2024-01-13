У Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася потрійна ДТП (ВІДЕО)

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
На набережній зіткнулися одразу три транспортних засоби.
Інцидент трапився на вулиці Січеславська Набережна (за пішохідним мостом у бік вулиці Набережна Перемоги).
Водій легковика не дотримався дистанції на дорозі та зіткнувся з іншою автівкою, яка по інерції зачепила ще одну машину.
За попередніми даними, ніхто серйозно не постраждав. На місці працює поліція.
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