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У Дніпрі на вулиці Передовій перекинувся ВАЗ

Сьогодні 16:50
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У Дніпрі сьогодні сталася ДТП на віадуці на Передовій.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Передовій перекинувся ВАЗ

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

За інформацією ЗМІ, водій ВАЗ виїжджав з Донецького шосе та хотів повернути у бік Полтавського шосе.

Під час виконання повороту у ВАЗ врізався водій Daewoo, який рухався по Полтавському шосе у напрямку Донецького.

На жаль, не обійшлося без постраждалих.

До лікарні ушпиталили водія та пасажира автівки ВАЗ та водія і пасажира Daewoo.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок біля кінцевої зупинки 4-го трамваю.

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