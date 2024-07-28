У Дніпрі на вулиці Передовій перекинувся ВАЗ

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
За інформацією ЗМІ, водій ВАЗ виїжджав з Донецького шосе та хотів повернути у бік Полтавського шосе.
Під час виконання повороту у ВАЗ врізався водій Daewoo, який рухався по Полтавському шосе у напрямку Донецького.
На жаль, не обійшлося без постраждалих.
До лікарні ушпиталили водія та пасажира автівки ВАЗ та водія і пасажира Daewoo.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок біля кінцевої зупинки 4-го трамваю.
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