У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір’я будинку: постраждав собака

У неділю, 30 квітня, у Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір'я приватного будинку. Під рослиною мало не загинув пес господарів дому.

Собаку вже доставили до ветеринарної клініки, де її рятують після отриманих травм. Тварині доведеться робити МРТ. Про це повідомляє “Інформатор” з місця подій.

Крім того, під вагою дерева ледь не розчавило автомобіль, який знаходився на подвір’ї. Господарі самотужки змогли його дістати.

Також повідомляється, що внаслідок падіння дерева стався обрив мережі – будинки на вулиці будинки. Було пошкоджено і бетонну опору.

Комунальники ліквідують наслідки надзвичайної події.

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