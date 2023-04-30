У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір’я будинку: постраждав собака

Собаку вже доставили до ветеринарної клініки, де її рятують після отриманих травм. Тварині доведеться робити МРТ. Про це повідомляє “Інформатор” з місця подій.
Крім того, під вагою дерева ледь не розчавило автомобіль, який знаходився на подвір’ї. Господарі самотужки змогли його дістати.
Також повідомляється, що внаслідок падіння дерева стався обрив мережі – будинки на вулиці будинки. Було пошкоджено і бетонну опору.
Комунальники ліквідують наслідки надзвичайної події.
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