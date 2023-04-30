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  • У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір’я будинку: постраждав собака

У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір’я будинку: постраждав собака

Сьогодні 15:11
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У неділю, 30 квітня, у Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір'я приватного будинку. Під рослиною мало не загинув пес господарів дому.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір'я будинку: постраждав собака

Собаку вже доставили до ветеринарної клініки, де її рятують після отриманих травм. Тварині доведеться робити МРТ. Про це повідомляє “Інформатор” з місця подій. 

Крім того, під вагою дерева ледь не розчавило автомобіль, який знаходився на подвір’ї. Господарі самотужки змогли його дістати. 

Також повідомляється, що внаслідок падіння дерева стався обрив мережі – будинки на вулиці будинки. Було пошкоджено і бетонну опору.

Комунальники ліквідують наслідки надзвичайної події.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір'я будинку: постраждав собака Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір'я будинку: постраждав собака Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір'я будинку: постраждав собака Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір'я будинку: постраждав собака

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Лізи Чайкіної величезне дерево впало на подвір'я будинку: постраждав собакаУкраїнська

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