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У Дніпрі на вулиці Кротова незаконно спиляли 25 дерев на 129 тис гривень

Сьогодні 17:58
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У Дніпрі виявили грубе порушення природоохоронного законодавства.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Кротова незаконно спиляли 25 дерев на 129 тис гривень

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

Інцидент трапився на вул. Кротова, 24, м. Дніпро, зупинка “Шинний завод”.

Механічним способом на місці видалили 25 дерев. Інформація про порушення передана до правоохоронних органів.

За попередньою інформацією, сума збитків становить майже 130 тис гривень.

Незаконна вирубка сталася на територіях об’єктів природно-заповідного фонду.

Сьогодні ми повідомляли про те, що на Січеславській Набережній затримали чоловіка за незаконний зрив тюльпанів з клумби.

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Кротова незаконно спиляли 25 дерев на 129 тис гривеньУкраїнська

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