У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги під час руху загорівся легковик (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло у легковому автомобілі «ЗАЗ 1102» під час руху. Полум’я повність охопило транспортний засіб.
Займання локалізували о 17:15 та ліквідували о 17:20.
Вогонь знищив легковик на площі 3 кв. м.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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