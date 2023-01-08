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У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги під час руху загорівся легковик (ФОТО)

Сьогодні 19:50
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Сьогодні, 8 січня, о 17:02 на лінію «101» повідомили про займання автомобіля на вулиці Княгині Ольги.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги під час руху загорівся легковик (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло у легковому автомобілі «ЗАЗ 1102» під час руху. Полум’я повність охопило транспортний засіб.

Займання локалізували о 17:15 та ліквідували о 17:20.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги під час руху загорівся легковик (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги під час руху загорівся легковик (ФОТО)

Вогонь знищив легковик на площі 3 кв. м.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги під час руху загорівся легковик (ФОТО)Українська

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