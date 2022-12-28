Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомо

Сьогодні 11:35
просмотров

У вівторок, 27 грудня, у Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомо

Виклик на лінію “101” надійшов о 17:24.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що пожежа сталася на території приватного домоволодіння: горіла господарча споруда та полум’я перекинулося на дах.

Загорання локалізували о 18:04 та ліквідували о 18:15. Вогонь знищив дах та пошкодив майно всередині. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомо

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомоУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 28 грудня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:22
    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 28 грудня

    Сьогодні, 28 грудня, у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту.

    У Дніпрі двоє чоловіків вкрали ялинки, щоб продавати їх перехожим
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    У Дніпрі двоє чоловіків вкрали ялинки, щоб продавати їх перехожим

    У Дніпрі двоє чоловіків хотіли заробити на вкрадених ялинках.

    У середмісті Дніпра “мінували” діловий центр та готель
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    У середмісті Дніпра “мінували” діловий центр та готель

    За минулу добу правоохоронці перевіряли три анонімні повідомлення про мінування…

    Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:22
    Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

    Сьогодні, 28 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Наверх