У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомо

У вівторок, 27 грудня, у Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа.

Виклик на лінію “101” надійшов о 17:24.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що пожежа сталася на території приватного домоволодіння: горіла господарча споруда та полум’я перекинулося на дах.

Загорання локалізували о 18:04 та ліквідували о 18:15. Вогонь знищив дах та пошкодив майно всередині. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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