У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася сильна пожежа: що відомо

Виклик на лінію “101” надійшов о 17:24.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що пожежа сталася на території приватного домоволодіння: горіла господарча споруда та полум’я перекинулося на дах.
Загорання локалізували о 18:04 та ліквідували о 18:15. Вогонь знищив дах та пошкодив майно всередині. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 28 грудня, у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту.
У Дніпрі двоє чоловіків хотіли заробити на вкрадених ялинках.
За минулу добу правоохоронці перевіряли три анонімні повідомлення про мінування…
Сьогодні, 28 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.