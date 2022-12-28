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У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася пожежа

Сьогодні 20:30
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На вулиці Генерала Волівача у Дніпрі сталася пожежа на території двору приватного будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася пожежа

У Новокодацькому районі Дніпра загорілася господарча споруда на території двору приватного будинку. Полум’я швидко розповсюдилося та перекинулося на дах. 

Внаслідок пожежі знищено дах та пошкоджено майно всередині. Загальна площа займання склала 30 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася пожежа

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася пожежа

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