У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася пожежа

У Новокодацькому районі Дніпра загорілася господарча споруда на території двору приватного будинку. Полум’я швидко розповсюдилося та перекинулося на дах.
Внаслідок пожежі знищено дах та пошкоджено майно всередині. Загальна площа займання склала 30 кв. м.
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