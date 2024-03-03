У Дніпрі на вулиці Берегова горів житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
2 березня о 23:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Берегова Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, горить двоповерховий будинок, – сказано у повідомленні.
На місці рятувальники з’ясували, що вогонь виник на даху двоповерхового ж/б.
Вогонь вдалося приборкати за годину, загиблих та травмованих немає.
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Козенко Антон
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