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У Дніпрі на вулиці Берегова горів житловий будинок

Сьогодні 10:56
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У Дніпрі вчора пізно ввечері горів житловий будинок

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Берегова горів житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

2 березня о 23:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Берегова Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, горить двоповерховий будинок, – сказано у повідомленні.

На місці рятувальники з’ясували, що вогонь виник на даху двоповерхового ж/б.

Вогонь вдалося приборкати за годину, загиблих та травмованих немає.

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