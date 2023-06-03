У Дніпрі на Титова вночі горіла квартира: подробиці від ДСНС

Сьогодні вночі, 3 червня, на вулиці Титова горіла квартира.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:06.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що займання виникло в кімнаті квартири, яка розташована на першому поверсі 4-поверхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 02:33 та ліквідували о 02:54. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 14 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: