Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Титова вночі горіла квартира: подробиці від ДСНС

Сьогодні 09:09
просмотров

Сьогодні вночі, 3 червня, на вулиці Титова горіла квартира.

Новости Днепра про У Дніпрі на Титова вночі горіла квартира: подробиці від ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:06.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що займання виникло в кімнаті квартири, яка розташована на першому поверсі 4-поверхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 02:33 та ліквідували о 02:54. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 14 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Титова вночі горіла квартира: подробиці від ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі на Титова вночі горіла квартира: подробиці від ДСНС

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Титова вночі горіла квартира: подробиці від ДСНСУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Востаннє бачили на вокзалі: у Дніпрі третій місяць шукають безвісно зниклу жінку
    Новини Дніпра
    Вчора 15:55
    Востаннє бачили на вокзалі: у Дніпрі третій місяць шукають безвісно зниклу жінку

    Зв'язок з жінкою обірвався три місяці тому.

    У Жовтих Водах 17-річна шахрайка продавала неіснуючі товари
    Новини Дніпра
    Вчора 15:14
    У Жовтих Водах 17-річна шахрайка продавала неіснуючі товари

    Правоохоронці викрили 17-річну шахрайку, яка продавала у соціальних мережах неіснуючі…

    На Дніпропетровщині поліцейський забрав речдоки та продав їх в ломбард
    Новини Дніпра
    Вчора 14:48
    На Дніпропетровщині поліцейський забрав речдоки та продав їх в ломбард

    На Дніпропетровщині поліцейський заволодів речовими доказами на суму понад 330…

    У Кривому Розі в підвалі одного із будинків поселилися лисиці
    Новини Дніпра
    Вчора 13:59
    У Кривому Розі в підвалі одного із будинків поселилися лисиці

    У Кривому Розі у підвалі одного із багатоквартирних будинків оселилися…

    Наверх