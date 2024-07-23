У Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квіти

Комунальники, які доглядають за парками міста, поскаржилися на квіткових крадіїв. Зокрема, у парку Шевченка нещодавно позрізали кілька пишних кущів гортензії. Це сталося після того, як на офіційних сторінках департаменту, який опікується рекреаційними зонами, похвасталися красивими квітами.
Шановні, тільки нещодавно ми хизувались нашою гортензію, а вже сьогодні спостерігаємо дуже «охайно»зрізані ножем або ножицями ці чудові квіти з клумби на центральній алеї парка Шевченко. Повірте, квіти, вкрадені в міському парку не принесуть вам щастя, задоволення та дуже швидко засохнуть! – йдеться у повідомленні.
Працівники кажуть, що виплекали своїми руками кущі, тому боляче дивитися на те, як їхню працю паплюжать.
Звертайте увагу на таку поведінку з боку вандалів та обовʼязково робить фото та відео зйомку таких випадків! – звернулися працівники департаменту до мешканців міста.
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