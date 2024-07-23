Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квіти

У Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квіти

Сьогодні 17:50
просмотров

У Дніпрі знищують клумбу на центральній алеї парку Шевченка.

Новости Днепра про У Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квіти

Комунальники, які доглядають за парками міста, поскаржилися на квіткових крадіїв. Зокрема, у парку Шевченка нещодавно позрізали кілька пишних кущів гортензії. Це сталося після того, як на офіційних сторінках департаменту, який опікується рекреаційними зонами, похвасталися красивими квітами. 

Шановні, тільки нещодавно ми хизувались нашою гортензію, а вже сьогодні спостерігаємо дуже «охайно»зрізані ножем або ножицями ці чудові квіти з клумби на центральній алеї парка Шевченко. Повірте, квіти, вкрадені в міському парку не принесуть вам щастя, задоволення та дуже швидко засохнуть! – йдеться у повідомленні. 

Працівники кажуть, що виплекали своїми руками кущі, тому боляче дивитися на те, як їхню працю паплюжать.

Звертайте увагу на таку поведінку з боку вандалів та обовʼязково робить фото та відео зйомку таких випадків! – звернулися працівники департаменту до мешканців міста.

Новости Днепра про У Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квіти

Новости Днепра про У Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квіти

Новости Днепра про У Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квіти

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квітиУкраїнська

Автор:


# #парк Шевченка
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі перекриють одну із центральних вулиць майже на 4 місяці
    Новини Дніпра
    21.06.2024 16:58
    У Дніпрі перекриють одну із центральних вулиць майже на 4 місяці

    У Дніпрі тимчасово перекриють рух вулицею Князя Володимира Великого.

    У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська Mitsubishi врізався в залізобетонну опору
    Новини Дніпра
    25.02.2024 08:22
    У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська Mitsubishi врізався в залізобетонну опору

    У Дніпрі вчора ввечері трапилася серйозна ДТП.

    У Дніпрі група зловмисників серед білого дня пограбувала неповнолітнього
    Новини Дніпра
    27.01.2024 17:23
    У Дніпрі група зловмисників серед білого дня пограбувала неповнолітнього

    У Соборному районі міста Дніпра група підозрюваних напала на 17-річного…

    Терористична атака по Україні: що відбувається на фронті сьогодні
    Новини Дніпра
    12.07.2023 08:30
    Терористична атака по Україні: що відбувається на фронті сьогодні

    Російські війська зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському…

    Наверх