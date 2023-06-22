У Дніпрі на Тополі можуть з’явитися нові майданчики: спортивний, дитячий та для вигулу собак
У Дніпрі на Тополі можуть з’явитися нові майданчики: спортивний, дитячий та для вигулу собак
Сьогодні 14:35
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На ж/м Тополя планують встановити нові майданчики.
На житловому масиві Тополя-1 може з’явитися декілька нових майданчиків. Такі зміни анонсував місцевий депутат Євген Кривошеєв.
За планом, на Запорізькому шосе, 48, можуть встановити нові багатофункціональні майданчики. Наразі між будинками та поруч з супермаркетом АТБ занедбана територія, яку хочуть облагородити.
На цьому місці планують облаштувати мультифункціональний майданчик з гумовим покриттям, де можна грати у футбол чи баскетбол. Поруч буде ще одна спортивна зона з тренажерами, а також дитячий майданчик з гірками та ігровими комплексами.
Крім цього, неподалік облаштують зону для вигулу собак.
Наразі триває збір підписів людей, які живуть поруч з майбутньою зоною відпочинку.
Ініціатори будівництва опублікували рендери майданчиків та перелік предметів, які треба закупити. Коли розпочнуться роботи – не уточнюється.
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