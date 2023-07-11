Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Тополі горіла заброшка (ФОТО)

Сьогодні 22:00
просмотров

11-го липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в будівлі, розташованої на житловому масиві Тополя-3 Шевченківського району міста Дніпро.

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі горіла заброшка (ФОТО)

Прибувши до місця події рятувальники встановили, що на другому поверсі двоповерхової будівлі, що не експлуатується, горить сміття.

Площа займання становить 125 кв. м.

Загиблих та травмованих немає.

До гасіння займання залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі горіла заброшка (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі горіла заброшка (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі горіла заброшка (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі горіла заброшка (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Загарбники атакували Україну ударними дронами: ситуація на фронті
Новини Дніпра
Сьогодні 21:15
Загарбники атакували Україну ударними дронами: ситуація на фронті

Українські військові змогли відбити ворожі атаки на Бахмутському та Мар'їнському…

Вороги не залишають Нікольщину у спокої: що відомо на вечір 11 липня
Новини Дніпра
Сьогодні 20:30
Вороги не залишають Нікольщину у спокої: що відомо на вечір 11 липня

Ввечері російські війська атакували з дрона Марганецьку громаду, що у…

Умови в’їзду до Польщі: які контакти прикордонної служби потрібно знати дніпрянам
Новини Дніпра
Сьогодні 19:45
Умови в’їзду до Польщі: які контакти прикордонної служби потрібно знати дніпрянам

На польський кордон припадає половина всіх виїздів за кордон –…

“Це не камінг-аут, але скажу відверто”: мер Дніпра прокоментував легалізацію медичного канабісу
Новини Дніпра
Сьогодні 19:21
“Це не камінг-аут, але скажу відверто”: мер Дніпра прокоментував легалізацію медичного канабісу

Днями Верховна Рада має розглянути у першому читанні законопроєкт про…

Наверх