У Дніпрі на Тополі горіла заброшка (ФОТО)

11-го липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в будівлі, розташованої на житловому масиві Тополя-3 Шевченківського району міста Дніпро.

Прибувши до місця події рятувальники встановили, що на другому поверсі двоповерхової будівлі, що не експлуатується, горить сміття.

Площа займання становить 125 кв. м.

Загиблих та травмованих немає.

До гасіння займання залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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