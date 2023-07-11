У Дніпрі на Тополі горіла заброшка (ФОТО)

Прибувши до місця події рятувальники встановили, що на другому поверсі двоповерхової будівлі, що не експлуатується, горить сміття.
Площа займання становить 125 кв. м.
Загиблих та травмованих немає.
До гасіння займання залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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