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  • У Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліції

У Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліції

Сьогодні 14:01
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На місце знахідки викликали поліцію та вибухотехніків.

Новости Днепра про У Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліції

Сьогодні, 7 серпня, в Індустріальному районі міста на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус.

Містяни відразу викликали на місце правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Поліцейські та вибухотехніки обстежили знахідку – виявилося, що тубус пустий та загрози не несе.

Важливо: якщо ви помітили будь-де підозрілий предмет, не чіпайте його ні в якому разі – відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

Нагадаємо, раніше ми писали: Теракт в Пенсійному фонді Марганця: чому чоловік підірвав гранату та що з ним зараз

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Новости Днепра про У Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліціїУкраїнська

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