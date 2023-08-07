У Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліції

На місце знахідки викликали поліцію та вибухотехніків.

Сьогодні, 7 серпня, в Індустріальному районі міста на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус.

Містяни відразу викликали на місце правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Поліцейські та вибухотехніки обстежили знахідку – виявилося, що тубус пустий та загрози не несе.

Важливо: якщо ви помітили будь-де підозрілий предмет, не чіпайте його ні в якому разі – відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

Нагадаємо, раніше ми писали: Теракт в Пенсійному фонді Марганця: чому чоловік підірвав гранату та що з ним зараз.

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