У Дніпрі на Татарській чоловік застрелив собаку: що кажуть у поліції

Сьогодні, 10 липня, у Дніпрі стався жахливий інцидент.

На вулиці Татарській чоловік застрелив домашнього пса.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Що стало причиною такого жорстокого вчинку – невідомо.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

Як повідомили журналісту dnepr.info, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий застрелив трьох собак: що кажуть у поліції.

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