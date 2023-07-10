У Дніпрі на Татарській чоловік застрелив собаку: що кажуть у поліції

На вулиці Татарській чоловік застрелив домашнього пса.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Що стало причиною такого жорстокого вчинку – невідомо.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.
Як повідомили журналісту dnepr.info, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий застрелив трьох собак: що кажуть у поліції.
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