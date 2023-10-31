У Дніпрі на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Учора, 30 жовтня, на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік.

Відомо, що пасажиру стало зле, на місце події викликали медиків та правоохоронців. Лікарі намагалися реанімувати містянина, але, на жаль, він помер.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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