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  • У Дніпрі на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік: коментар поліції

У Дніпрі на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік: коментар поліції

Сьогодні 12:12
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Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Новости Днепра про У Дніпрі на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік: коментар поліції

Учора, 30 жовтня, на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік.

Відомо, що пасажиру стало зле, на місце події викликали медиків та правоохоронців. Лікарі намагалися реанімувати містянина, але, на жаль, він помер.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.
 
Журналісту dnepr.info повідомили, що тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік: коментар поліціїУкраїнська

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