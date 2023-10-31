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Новини У Дніпрі на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік: коментар поліції
У Дніпрі на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік: коментар поліції
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.
Учора, 30 жовтня, на Старомостовій площі у трамваї помер чоловік.
Відомо, що пасажиру стало зле, на місце події викликали медиків та правоохоронців. Лікарі намагалися реанімувати містянина, але, на жаль, він помер.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.
Журналісту
dnepr.info
повідомили, що тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
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