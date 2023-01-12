У Дніпрі на Старомостовій площі під ломбардом лежить чоловік: приїхала поліція

Чоловік живий.

У Дніпрі сьогодні, 12 січня, під ломбардом на Старомостовій площі помітили чоловіка. Він лежав та не рухався.

У місцевих Telegram-каналах почали писати, що чоловік мертвий. На місце події викликали правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, містянин живий. Але точно, в якому він стані, наразі невідомо.

На місці працюють поліцейські.

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