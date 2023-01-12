У Дніпрі на Старомостовій площі під ломбардом лежить чоловік: приїхала поліція

У Дніпрі сьогодні, 12 січня, під ломбардом на Старомостовій площі помітили чоловіка. Він лежав та не рухався.
У місцевих Telegram-каналах почали писати, що чоловік мертвий. На місце події викликали правоохоронців.
Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, містянин живий. Але точно, в якому він стані, наразі невідомо.
На місці працюють поліцейські.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі ходять дивні долари зі штампами.
У Дніпровському районі зранку горів гараж.
Центральна площа Дніпра на генеральному плані міста з'явилася понад 200…
У Дніпрі планують перевипустити учнівські квитки для дітей, які навчаються…