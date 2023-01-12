Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Старомостовій площі під ломбардом лежить чоловік: приїхала поліція

У Дніпрі на Старомостовій площі під ломбардом лежить чоловік: приїхала поліція

Сьогодні 13:38
просмотров

Чоловік живий.

Новости Днепра про У Дніпрі на Старомостовій площі під ломбардом лежить чоловік: приїхала поліція

У Дніпрі сьогодні, 12 січня, під ломбардом на Старомостовій площі помітили чоловіка. Він лежав та не рухався.

У місцевих Telegram-каналах почали писати, що чоловік мертвий. На місце події викликали правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, містянин живий. Але точно, в якому він стані, наразі невідомо.

На місці працюють поліцейські.  

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Старомостовій площі під ломбардом лежить чоловік: приїхала поліціяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Старомостовій площі під ломбардом лежить чоловік: приїхала поліціяРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі ходять дивні мічені долари, які ніде не приймають
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:47
    У Дніпрі ходять дивні мічені долари, які ніде не приймають

    У Дніпрі ходять дивні долари зі штампами.

    Масштабна пожежа в Дніпровському районі: загорівся гараж з трактором всередині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:57
    Масштабна пожежа в Дніпровському районі: загорівся гараж з трактором всередині

    У Дніпровському районі зранку горів гараж.

    Як раніше виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі: 10 маловідомих фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    Як раніше виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі: 10 маловідомих фото

    Центральна площа Дніпра на генеральному плані міста з'явилася понад 200…

    У Дніпрі почнеться перевипуск учнівських квитків: коли і де можна отримати документ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    У Дніпрі почнеться перевипуск учнівських квитків: коли і де можна отримати документ

    У Дніпрі планують перевипустити учнівські квитки для дітей, які навчаються…

    Наверх