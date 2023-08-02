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  • У Дніпрі на Сонячній Набережній збили бабусю та 9-річну дівчинку: коментар поліції

У Дніпрі на Сонячній Набережній збили бабусю та 9-річну дівчинку: коментар поліції

Сьогодні 12:11
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Сьогодні, 2 серпня, у Дніпрі на Сонячній Набережній (раніше Малиновського) сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сонячній Набережній збили бабусю та 9-річну дівчинку: коментар поліції

Там на пішохідному переході збили 67-річну жінку та 9-річну дівчинку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
 
На місце події викликали правоохоронців та медиків.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що постраждалі отримали тілесні ушкодження, зараз проходять обстеження у лікарні.

На місці працює слідчий з ДТП.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Сонячній Набережній збили бабусю та 9-річну дівчинку: коментар поліціїУкраїнська

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