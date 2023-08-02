У Дніпрі на Сонячній Набережній збили бабусю та 9-річну дівчинку: коментар поліції

Там на пішохідному переході збили 67-річну жінку та 9-річну дівчинку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місце події викликали правоохоронців та медиків.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що постраждалі отримали тілесні ушкодження, зараз проходять обстеження у лікарні.
На місці працює слідчий з ДТП.
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