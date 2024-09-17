У Дніпрі на Сонячній Набережній перекинулася вантажівка: є постраждалі

У Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Аварія сталася сьогодні зранку, 17 вересня, на Сонячній Набережній. Водій вантажівки ГАЗель не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Внаслідок цього авто перекинулося на дах.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, де опублікували фото та відео. На них видно, що фура сильно пошкодилася.

Відомо, що всередині вантажівки, крім водія, перебувала пасажирка. Їх обох госпіталізували до лікарні з травмами.

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