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У Дніпрі на Сонячній Набережній перекинулася вантажівка: є постраждалі

Сьогодні 09:52
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У Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сонячній Набережній перекинулася вантажівка: є постраждалі

Аварія сталася сьогодні зранку, 17 вересня, на Сонячній Набережній. Водій вантажівки ГАЗель не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Внаслідок цього авто перекинулося на дах.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, де опублікували фото та відео. На них видно, що фура сильно пошкодилася.

Відомо, що всередині вантажівки, крім водія, перебувала пасажирка. Їх обох госпіталізували до лікарні з травмами. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Сонячній Набережній перекинулася вантажівка: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Сонячній Набережній перекинулася вантажівка: є постраждаліРусский

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