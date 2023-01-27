У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася смертельна аварія: Skoda збила чоловіка

На Дніпропетровщині почалися сусідські війни через несправедливе відключення світла.

У п'ятницю, 27 січня, о 00:23 на лінію «101» повідомили…

У Павлограді на Дніпропетровщині знайшли червонокнижного кажана.

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Сьогодні, 27 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення…