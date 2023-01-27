У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася смертельна аварія: Skoda збила чоловіка

Учора, 26 січня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася смертельна аварія.
Там в районі будинку №50 22-річний водій Skoda Octavia збив 27-річного чоловіка.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На жаль, від отриманих травм пішохід помер.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині водій Volkswagen не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: чоловік загинув.
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