У Дніпрі на Слобожанському проспекті легковик зіткнувся з мотоциклом

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Ситуаційний центр Дніпра.
Аварія сталася в районі перехрестя Слобожанського проспекту з вулицею Богдана Хмельницького.
Інцидент стався о 12:03. Водій двоколісного транспорту рухався поряд з легковиком у Напрямку Підгородного.
Раптом мотоцикл зачепив двері автівки, після чого водій не зміг справитися з керуванням та впав.
Мотоцикліст був у шоломі та захисному спорядженні, можливо серйозних травм вдалося уникнути.
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