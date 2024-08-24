У Дніпрі на Слобожанському проспекті легковик зіткнувся з мотоциклом

Сьогодні, 24 серпня, на Слобожанському проспекті сталася ДТП.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Ситуаційний центр Дніпра.

Аварія сталася в районі перехрестя Слобожанського проспекту з вулицею Богдана Хмельницького.

Інцидент стався о 12:03. Водій двоколісного транспорту рухався поряд з легковиком у Напрямку Підгородного.

Раптом мотоцикл зачепив двері автівки, після чого водій не зміг справитися з керуванням та впав.

Мотоцикліст був у шоломі та захисному спорядженні, можливо серйозних травм вдалося уникнути.

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