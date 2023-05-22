У Дніпрі на Слобожанському проспекті чоловік із гранатою нібито погрожував підірвати магазин: що кажуть у поліції

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Місцеві Telegram-канали повідомили, що на проспекті Слобожанському затримали чоловіка з гранатою.

Зазначається, що містянин в одному із магазинів нібито погрожував підірвати гранату, а потім почав бійку.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, подія мала місце, але чоловік нікому не погрожував, а граната виявилася пластмасовою, вона випала з кишені містянина.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

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